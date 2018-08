"La Genga" festeggia i dieci anni dall'inaugurazione della sede

Per l'occasione, trekking leggero e apericena per tutti gli iscritti

Una passeggiata attraverso i sentieri del Castello di Domagnano per festeggiare i dieci anni dall'inaugurazione della sede dell'associazione di escursionisti “La Genga”. Situata nella vecchia stazione della ferrovia Rimini-San Marino, all'interno di un piccolo parco è un edifico con una caratteristica che lo contraddistingue, la forte pendenza come se fosse una piccola torre di Pisa. Inclinazione dovuta a un cedimento delle fondazioni negli anni '30 e da allora rimasta invariata. Dal 1 agosto 2008, inaugurazione ufficiale della sede, la costruzione ospita tutte le riunioni del direttivo ed è diventata il punto di riferimento per numerose iniziative. All'arrivo dopo l'escursione il presidente dell'associazione, Roberto Bucci, ha ringraziato tutti i partecipanti sottolineando l'importanza storica di questa sede “pendente”.