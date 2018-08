Ambiente: anche la Nuova Zelanda dice basta ai sacchetti di plastica

Anche se alla spicciolata, sono ormai tanti i Paesi che nel mondo stanno decidendo di vietare o limitare i sacchetti di plastica. Tra i maggiori, si possono citare Francia, Belgio, Cina, Hawaii e California.



L'ultima in ordine di tempo è la Nuova Zelanda che, allo scopo di preservare il proprio territorio, vorrebbe mettere lo stop entro il prossimo anno. Il primo ministro Jacinda Ardern ha infatti detto che i neozelandesi usano centinaia di milioni di buste ogni anno e che alcune finiscono per inquinare il prezioso ambiente costiero e marino.



In controtendenza una grande catena di supermercati in Australia: dopo che i clienti si sono arrabbiati perché dovevano pagare le borse di plastica, ha fatto dietrofront.



fm