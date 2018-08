Politiche Territoriali: incontro pubblico per discutere di 3 nuovi progetti a Domagnano, Acquaviva e Faetano

Tre i progetti discussi ieri sera nell'incontro pubblico convocato dalla Commissione per le Politiche Territoriali, con la popolazione dei Castelli di Domagnano, Acquaviva e Faetano.

Presentata la sistemazione esterna del Casale La Fiorina dove verrà creato un parco sia per gli ospiti e i loro familiari che per i singoli cittadini, così da stimolare l'incontro degli anziani con la popolazione.

Si è affrontato anche il progetto del centro ippico di Gaviano ad Acquaviva. "Non un ippodromo - ha detto il Segretario di Stato al Territorio Augusto Michelotti - ma un centro equestre che darà anche la possibilità di fare manifestazioni.

Infine si è discussa la ridefinizione della messa in sicurezza e accessibilità degli impianti del distributore nei pressi di Faetano Fiume.

"Questi incontri, le parole di Michelotti, che sono previsti per legge nel momento in cui vengono presentati dei piani particolareggiati, sono importanti in un'ottica di trasparenza, cosicché la popolazione sia sempre informata su quello che lo Stato fa, sia anche a livello urbanistico e architettonico".