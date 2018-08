Stella, "vocina" nuova di Castrocaro

A trionfare nella sezione Baby del concorso Vocine Nuove di Castrocaro è la piccola riminese Stella Giorgi

E' stata "Una canzone a colori" il brano che ha fatto conquistare a Stella il primo posto nel concorso "Vocine Nuove di Castrocaro".



Ma non è la prima vittoria: Stella a marzo si è aggiudicata anche il Festival di Gatteo.

Una vita a colori, come canta nel brano, ma con i piedi per terra.



Stella è la prima artista della neo etichetta Your Voice Record, un progetto che nasce dopo tanti anni di musica di Marco, il padre della piccola cantante, che definisce fin da subito la sua idea.

Fitto il calendario ora per Stella con le tante ospitate durante gli eventi estivi del territorio, fra cui il tour di Miss Italia o il concorso intenazionale a Belgrado a Settembre, fino all'esibizione al Palafiori nel pomeriggio della finale del Festival di Sanremo.



Nel video l'intervista a Stella e Marco Giorgi.