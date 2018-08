La vita del Pronto Soccorso: si è spento il Dottor Guido Morri a 95 anni



Era stato il fondatore del servizio di primo assistenza dell'Ospedale Misericordia di San Marino nel 1972.

Nato 95 anni fa a Borgo Maggiore, compiuti gli studi superiore al termine della guerra il dottor Guido Morri riuscì a riprendere gli studi universitari a Bologna e acquisire la Laurea in Medicina e Chirurgia.

La sua vita professionale è stata identificabile con la storia del Pronto Soccorso dell’Ospedale della Misericordia.

Il Pronto Soccorso, prima rappresentato da un angusto ambulatorio localizzato in un sottoscala del reparto chirurgico dell’ospedale della Misericordia, divenne luogo di cura “definito” nel 1972 e acquisì per la prima volta una ubicazione all’ingresso dell’ospedale, con un suo medico di riferimento un suo personale infermieristico, barellieri ed autisti di ambulanze.

"La proverbiale calma e pacatezza - lo ricorda l'attuale Direttore del Pronto Soccorso Antonio Morri - forti delle sue grandi capacità professionali, sono sempre state motivo di rassicurazione per i malati che si rivolgevano al Pronto Soccorso per le emergenze mediche e chirurgiche".

Il personale del Pronto Soccorso si unisce al dolore della famiglia e ricorda con affetto le qualità umane e professionali di chi a San Marino ha scritto la storia di questo servizio.



Silvia Sacchi