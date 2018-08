L'Emilia-Romagna avrà un elicottero con visore notturno a scopo sanitario

L'Emilia-Romagna avrà presto a disposizione uno strumento in più per salvare vite umane. Si tratta di un nuovo elicottero dotato della tecnologia Night vision goggles (NGV) che, tramite visori a intensificazione di luce posizionati sui caschi dei piloti, permetterà di utilizzare anche le basi di decollo e atterraggio non illuminate. Il nuovo mezzo, che sarà attivo dal giorno di Ferragosto, consentirà di arrivare più velocemente e più vicino alle persone che hanno necessità di ricevere un soccorso sanitario tempestivo.



Oltre a questo, l'assessore regionale alla Salute, Sergio Venturi, ha parlato del programma, in anticipo rispetto alle previsioni, di ampliamento del numero delle piazzole di atterraggio. Delle 142 nuove aree individuate, destinate a diventare operative nel 2018-2019, 120 lo sono già. "A fine biennio - ha detto Venturi - arriveremo a 180 circa: almeno 20 in più rispetto al previsto".