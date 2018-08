Pa: cercasi dirigente Unità organizzativa dell'Ufficio Tecnico del catasto

Sono ancora aperte le iscrizioni al Bando di selezione per titoli e colloquio per il reclutamento della figura di Dirigente della “Unità Organizzativa Ufficio Tecnico del Catasto”.

Il Bando è rivolto a chi sia in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, o Architettura del Paesaggio, o Ingegneria dei Sistemi Edilizi, o Ingegneria della sicurezza o in Scienze e tecnologie agrarie, o in Architettura e ingegneria edile-architettura. Le domande per partecipare alla selezione dovranno pervenire alla Direzione Generale della Funzione Pubblica entro e non oltre le 18:00 di giovedì 23 agosto 2018. Tutti i dettagli sul sito www.interni.segreteria.sm.