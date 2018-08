Protezione Civile: "Rischio sismico, San Marino al secondo posto tra le zone più pericolose"

Pubblicato il piano di emergenza, approvato dal coordinamento a maggio: prevede le attività per fronteggiare gli eventi calamitosi

Pubblicato il piano di emergenza della Protezione Civile di San Marino, approvato a maggio dal coordinamento della Protezione Civile, che nei suoi obiettivi vuole coordinare attività e procedure da attuare per fronteggiare eventi calamitosi, attesi o imprevisti, nel territorio, e garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza.

Oltre a classificare i diversi livelli di criticità e a prevedere i diversi organismi predisposti a fronteggiarle, la relazione dedicata al rischio sismico ha specificato che il territorio sammarinese si trova in zona 2, al secondo posto in una scala da 1 a 4, dove la zona 1 è la più pericolosa.

Da gennaio 2007 ad aprile 2018 gli eventi sono stati circa 150, pur non avendo mai superato la soglia di danneggiamento: questa si raggiunge, convenzionalmente, in presenza di un evento di magnitudo 4.0, mentre il peggiore per San Marino è stato di 3.5, a Montescudo, nel novembre 2015.



Francesca Biliotti