Vendemmia 2018: produzione in crescita a San Marino e in Emilia Romagna

Tra i produttori però c'è preoccupazione per il calo dei prezzi

A pochi giorni dall'inizio della vendemmia, lo stacco del primo grappolo di Sauvignon o Chardonnay Blanc è atteso per la prossima settimana, i produttori emiliano romagnoli sono preoccupati per i prezzi del prodotto finale. La produzione di uva quest'anno è aumentata del 25% rispetto al 2017 ma l'inarrestabile calo dei prezzi e l'invenduto rimasto in cantina spinge Confagricoltura ad invocare azioni di marketing per vendere di più sopratutto all'estero. A San Marino la situazione è più stabile, ci spiegano dal Consorzio Vini Tipici. Il raccolto del 2017 non è stato dei migliori ma il bilancio complessivo dell'annata appena passata è comunque positivo. Per quanto riguarda la produzione di quest'anno anche in Repubblica, come in Italia, ci sarà un sostanziale aumento e anche la qualità sarà molto buona.



Nel video l'intervista all'enologo Michele Margotti