Terremoto Indonesia, un lettore: "a Bali situazione tranquilla, dai media allarmismo"

Dopo il rientro anticipato di una coppia di sammarinesi che era vacanza a Bali nei giorni del terremoto in Indonesia, un lettore di Modena interviene in merito alla situazione sull'isola. In una lettera inviata in redazione, spiega di essere in vacanza sul posto e quanto tutto sia molto tranquillo, soprattutto nella zona più densamente popolata di turisti.



L'isola è “sicura”, scrive, così come gli hotel, i ristoranti e i resort costruiti da imprenditori internazionali sul posto. Il lettore accusa, poi, i media di “diffondere inutile allarmismo e inesattezze”, soffermandosi sulla distanza tra Bali e Lombok dove le morti sono avvenute, puntualizza.



Diversa la testimonianza della coppia sammarinese che aveva ripercorso i momenti successivi al sisma di giovedì scorso avvertito anche a Bali, con lo sgombero della struttura in cui si trovavano e i “nativi” impauriti e in fuga. “Girando per la zona – scrive invece il nostro lettore – non si avverte tensione nè paura”.



mt