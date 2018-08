14 agosto 1898: Muore Enzo Ferrari

Pilota automobilistico e imprenditore, Enzo Ferrari ha fondato la casa automobilistica da cui ha preso il nome, famosa e conosciuta in tutto il mondo.



Nato a Modena nel 1908 Ferrari inizia la sua carriera come pilota nel 1920, guidando un'Alfa Romeo. Dopo tre anni, in occasione della vittoria al "Gran Premio del Circuito del Savio", la contessa Paolina Biancoli gli affidò il simbolo che il figlio aviatore Francesco Baracca portava sull'aereo, il cavallino rampante. Lo invitò ad apporlo sulle macchine e così fece.



Il marchio è diventato l'emblema della sua scuderia di corse (che inizialmente era legata all'Alfa Romeo) e poi della sua casa automobilistica.



Molti furono gli appellativi con cui Enzo Ferrari venne denominato sulla stampa e nell'ambiente sportivo, durante la sua lunga carriera, come "Il Cavaliere", "Il Commendatore", "L'Ingegnere", "Il Mago", "Il Patriarca" , "Il Grande Vecchio" o "Il Drake". Quest'ultimo si riferisce al celebre corsaro Francis Drake e venne coniato dagli avversari inglesi nel secondo dopoguerra, con un misto di accusa e di ammirazione, per la dimostrata capacità e determinazione di Ferrari nel perseguire e cogliere risultati sportivi di portata assai superiore alla sua piccola azienda, operando una gestione "dittatoriale" del suo team e, a volte, ponendosi al confine dei limiti imposti dai regolamenti tecnici.



La Scuderia Ferrari, conquistò in Formula 1, con lui ancora in vita, 9 campionati del mondo piloti e 8 campionati del mondo costruttori.