Nuvole su Ferragosto e sui commercianti

A ridosso di Ferragosto il centro si riempie di turisti, anche per via dell'esodo dalla Riviera a causa del brutto tempo.

Dal primo pomeriggio di oggi a San Marino si verificheranno piogge, anche a carattere di rovescio, che proseguiranno ad intermittenza fino alla notte di domani.

Ma il pienone nel centro, di metà agosto non addolcisce la pillola. Negozi in sofferenza: "Non si lavora", crollo dal 20% per le attività turistiche al 70 % per negozi di abbigliamento, dicono i commercianti.

Di passaggio, visite occasionali. La maggior parte dei turisti si intratterrà una sola giornata se non qualche ora.

"Fanno una passeggiata e basta - si lamentano gli esercenti - non possiamo vivere di riflesso della Riviera".



Nel video le interviste ai commercianti



Silvia Sacchi