I 60 anni di Madonna

Madonna, nome d'arte di Madonna Louise Veronica Ciccone, è l'artista donna che ha venduto di più in assoluto (oltre 300milioni di album nel mondo). Nata a Bay City, nel Michigan, è una diventata una star della musica mondiale, riconosciuta come la regina del pop. Nata da emigranti italiani, incarna il sogno americano della giovane sconosciuta partita dal basso e arrivata sul tetto del mondo.



La sua personalità ha cominciato a forgiarla nella New York degli anni '70, quando sognava di diventare una ballerina, non aveva un dollaro, dormiva sul divano di un'amica. Ha fatto una gavetta dura prima di esplodere come "Material Girl".



Gli anni Ottanta la vedono imporsi sulla scena pop con hit di successo come Like a Virgin, Who's That Girl?, Papa Don't Preach e Like a Prayer. Sempre capace di far parlare di sé, nel 1989, ai tempi di "Like a Prayer", il Vaticano condannò il video, gli ultrà cattolici inscenarono proteste furibonde contro le immagini del santo nero che scende dalla croce. L'aura di scandalo che l'ha accompagnata per i primi due decenni della carriera è stata una delle ragioni principali del suo successo, unita alla sua abilità nel cambiare personaggio e nell'anticipare le mode.



Nel decennio seguente porta a livelli estremi la sua vena trasgressiva e provocatrice, sia nelle canzoni che al cinema. Ma nel 1996 ha la sua grande occasione sul grande schermo, recitando il ruolo da protagonista in Evita, che gli vale un Golden Globe come "migliore attrice".



Con la sua casa discografica, Maverick Records, produce dischi di artisti famosi, come Alanis Morissette e i Prodigy. L'ultimo record le viene riconosciuto nel 2014 dalla rivista Billboard, che la indica come artista con i maggiori incassi ai tour (1 miliardo di dollari e oltre 9 milioni e mezzo di spettatori) dagli anni Novanta ad oggi.



Per il suo 60° compleanno è previsto un party esclusivo, si dice di tre giorni, a Marrakech.