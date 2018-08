Piazza Tre Martiri, Rimini: cerimonia commemorativa in ricordo dei tre partigiani uccisi il 16 agosto 1944

Rimini ha ricordato l'eccidio dei giovani partigiani riminesi avvenuto 74 anni fa con una cerimonia commemorativa in centro storico questa mattina e con spettacoli questa sera, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Sezione di Rimini e l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia.

Facevano parte dello stesso Distaccamento della 29esima Brigata GAP "Gastone Sozzi", i partigiani Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani, che alle 7 del mattino del 16 agosto 1944 furono impiccati nella piazza principale di Rimini, ribattezzata due anni dopo Piazza Tre Martiri, proprio per ricordare l'estremo sacrificio dei ragazzi uccisi dai nazifascisti.

L'itinerario del corteo, guidato dalla Banda Città di Rimini, ha toccato Piazza Cavour, la stessa Piazza Tre Martiri, piazza Ferrari e via Ducale.

In serata, l'ottava edizione del Premio Vincenzo Mascia e “7Grani Neve diventeremo” uno spettacolo documentaristico e musicale dedicato alla Memoria e alla Resistenza.



Nel video alcuni momenti della cerimonia