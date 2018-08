Il Comune di Rimini aderisce alla giornata di lutto nazionale del 18 agosto

Domani saranno a mezz’asta le bandiere delle sedi istituzionali del Comune di Rimini. Che ha deciso di aderire alla giornata di lutto nazionale.



"Un’adesione a testimonianza della vicinanza dei riminesi alla popolazione colpita e a tutti coloro che l’immane tragedia ha toccato così duramente che - scrive - l’Amministrazione comunale di Rimini ha esteso invitando i propri cittadini e i propri ospiti a un momento di raccoglimento e riflessione".



Così come da Palazzo Garampi è partito anche l'invito a tutti coloro - associazioni, pro loco o semplici privati - che si stanno preparando i festeggiamenti dell’estate con spettacoli pirotecnici proprio domani, a sospendere ogni iniziativa.



La Publiphono Rimini, infatti, raccogliendo l’invito del sindaco Gnassi, sospenderà la consueta programmazione, limitandosi a diffondere il seguente messaggio: “Oggi, giornata di lutto nazionale, la Publiphono di Rimini in accordo con il Comune di Rimini per ricordare le vittime della tragedia di Genova sospende la programmazione pubblicitaria per tutta la giornata.”