Crollo ponte: Autostrade rinuncia allo stand al Meeting Rimini

Dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, Autostrade per l'Italia ha annunciato che non parteciperà con il suo stand al Meeting di Rimini quest'anno.



L'evento, in programma dal 19 al 25 agosto, dovrà quindi rinunciare ad uno dei suoi storici sponsor. La decisione è presa in accordo con la settimana di "lutto" decretata internamente dal gruppo Aspi.



Di fatto nel meeting non erano comunque stati annunciati esponenti di primo piano della società operativa, né del gruppo Atlantia di cui fa parte.



Intanto non si placa la polemica relativa alla possibile revoca della concessione alla società. In borsa il titolo Atlantia in un solo giorno ha bruciato 4,2 miliardi di capitalizzazione trascinando giù tutti i titoli del comparto.