San Marino e l'esperanto: piccole comunità e grandi valori

Partirà domani il Congresso Italiano di Esperanto, che per quest'anno verrà ospitato in Repubblica, con lo scopo di diffondere la lingua ausiliaria internazionale esperanto nella nazione.

Tema di quest'anno è proprio San Marino ed Esperanto per trattare il parallelismo e la continuità tra la comunità esperantista e quella sammarinese. A legarle anche la figura di Marina Michelotti, sammarinese che fondò il primo nucleo di esperanto sul Titano.

Interverranno esperti e professori provenienti dai 5 continenti in una serie di seminari e conferenze fino a venerdì 24.

Quattro le sessioni universitari previste: da un'attualizzazione su Shakespear alla linguistica, fino all'astrobiologia e biochimica.

Domani intanto in programma l'annullo filatelico in esperanto dedicato al Congresso e letture cattoliche in lingua nella chiesa di San Francesco, mentre in serata danza del ventre al Centro Kursaal.



Nel video l'intervista alla presidente della Federazione Esperantista Italiana Michela Lipari



Silvia Sacchi