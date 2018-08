85° Congresso Nazionale sull'Esperanto: i Capitani Reggenti ricevono delegazione di partecipanti

I Capi di Stato, Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, hanno accolto la delegazione di partecipanti all' 85° Congresso Nazionale sull'Esperanto, che si sta svolgendo in questi giorni a San Marino. “Piccole comunità, grandi prospettive” è il tema trattato in questa edizione. “Un onore per la Repubblica, da sempre impegnata ad affermare la forza del dialogo e il rispetto della libertà, ospitare questo evento” sottolinea la Reggenza. L'Esperanto è un linguaggio "universale" con lo scopo di agevolare la comunicazione ma sempre rispettando le diversità degli uomini.