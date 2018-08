Allerta West Nile: a San Marino nessuna traccia della malattia, situazione sotto controllo

In Italia è allerta per la patologia trasmessa dalle zanzare. Ma solo nella minima parte dei casi è mortale. A San Marino nessuna traccia del virus.

West Nile: la malattia del Nilo, una patologia trasmessa all'essere umano dalle zanzare che sta creando timore in varie zone della penisola italiana, compresa l'Emilia-Romagna. A Ferrara due degli ultimi decessi, in soggetti che già avevano altre patologie. 18 i contagi nel Bolognese. E' così scattato, nelle diverse città interessate, il meccanismo di prevenzione che si aggiunge alle disinfestazioni stagionali.



I serbatoi della malattia sono principalmente gli uccelli acquatici che vengono punti dalle zanzare. Queste, in seguito, trasmettono il virus all'uomo. Nella stragrande maggioranza dei contagi, non si manifestano sintomi, come spiega Paolo Berardi, della Sanità veterinaria del Dipartimento prevenzione Iss. Oppure si potrebbero avere fastidi simili all'influenza o al raffreddore. Conseguenze peggiori sono più rare e avvengono quando la persona ha il sistema immunitario gravemente compromesso.



A San Marino la situazione è sotto controllo e non ci sono contagiati, neanche tra gli animali. Perché la West Nile colpisce anche i cavalli. I controlli sono svolti in una stalla 'sentinella' sul territorio sammarinese: vengono catturate zanzare poi analizzate dall'Istituto zooprofilattico di Teramo. Resta in vigore, fino al 31 ottobre, l'ordinanza per prevenire le malattie trasmesse da insetti, specie dalla zanzara tigre. Tra gli obblighi ci sono quello di evitare i ristagni d'acqua in luoghi pubblici e privati e la pulizia delle aree verdi.



Mauro Torresi