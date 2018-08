Controlli straordinari sulle strade dell'Ucraina

La corrispondenza di Victoria Polischuk

Il controllo totale di tutti i trasportatori è stato avviato da rappresentanti della Polizia nazionale e dell'Ispettorato dei trasporti. Ogni tre minuti c'è un incidente sulle strade, secondo i dati delle cifre ufficiali. Ancora più triste pensare che in Europa numeri ancora peggiori ci sono in Bosnia-Erzegovina, Albania, Lituania, Bielorussia e Moldavia.

In 6 mesi ci sono stati circa 68 mila incidenti. Il 97% si verifica a causa di violazioni del codice stradale e guasti del veicolo. I conducenti lamentano il manto stradale consumato e la mancanza di cultura di guida. All'inizio di quest'anno, dopo una serie di incidenti che hanno avuto grande risonanza, la velocità massima è stata limitata a 50 chilometri all'ora nelle città. Tuttavia, questo non ha influenzato le statistiche. In estate i bambini sono le vittime più frequenti. A luglio, 324 bambini sono rimasti feriti sulle strade ucraine in incidenti stradali, 19 sono morti. Il Ministero delle Infrastrutture ha redatto un disegno di legge che proibirà il trasporto di passeggeri su autobus che non dispongono di cinture di sicurezza come in Europa.

La Crimea sta diventando sempre più isolata. Questa settimana la GenBank ha smesso di servire le carte di pagamento Visa e MasterCard. Ora non possono essere usati nella penisola occupata. La decisione è associata a sanzioni contro le banche russe.

