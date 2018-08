Al via la "Camminata del Risveglio". Presente anche il Vescovo di San Marino-Montefeltro

Ritorna "La camminata del risveglio", la tradizionale marcia fino all'Eremo del Faggio di Carpegna, in cui secondo la tradizione la Madonna apparse ai pastorelli in difficoltà nel XII secolo.



L'evento è organizzato dalla Compagnia del Risveglio e riunirà pellegrini provenienti da 45 punti diversi, da Emilia-Romagna, Marche e San Marino.



All'evento parteciperà anche il Vescovo di San Marino-Montefeltro Andrea Turazzi, che ha inviato una lettera per invitare parocchie, fedeli e associazioni. “La Camminata del Risveglio è una tradizione assodata, ma sogno sia per tutti come «la prima volta». - ha scritto il Vescovo - Tengo tanto a questa iniziativa. Vorrei che tutte le realtà della Diocesi vivessero questo momento forte di unità”.



Sul Titano la partenza da San Marino Città è questa sera alle 23, mentre a Serravalle l'appuntamento è alle 21 di stasera.



