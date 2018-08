Concorso medici Iss: 14 domande per 9 posti. Deserto il bando per Pediatria

Sono 14 le richieste di partecipazione ai bandi di concorso internazionale, emessi dall'Iss, che prevedono l'assunzione di 9 medici suddivisi in 5 reparti.



6 domande sono arrivate per l'UOC Ortopedia che prevede una disponibilità di 3 posti. 3, invece, le domande per i due posti disponibili presso la UOC di Cardiologia e sempre 3 le richieste per il posto previsto presso la UOC Pronto Soccorso e Degenza breve. Due infine le domande arrivate per i 2 posti alla UOC Ostetricia e Ginecologia.



È invece andato deserto il bando per un posto alla UOC Pediatria. Ben 13 delle 14 domande pervenute, sottolinea la nota dell'Iss, riguardano medici di nazionalità italiana, mentre una è stata presentata da una cittadina sammarinese.



Sonia Tura