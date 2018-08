Crollo ponte Morandi: scricchiola il moncone est del viadotto, chiusa la zona rossa

Genova prova a rialzarsi dopo il crollo di ponte Morandi che ha causato 43 morti e 16 feriti, di cui almeno 2 ancora in pericolo di vita. Ma nella notte, e anche questa mattina, scricchiolii sono stati uditi provenire dal moncone est del viadotto e per questo motivo, in via precauzionale, i vigili del fuoco hanno deciso di chiudere la zona rossa interrompendo di conseguenza le operazioni di recupero degli effetti personali dalle abitazioni evacuate.



A dare l’allarme alcuni cittadini. È stato escluso che fossero rumori causati dal vento e sono stati attivati accertamenti tecnici. In caso di concreto pericolo, la procura di Genova si dice pronta ad autorizzare l'abbattimento del moncone. Sul fronte delle indagini, nel frattempo, la Procura ha acquisito un video in cui si vede il ponte alle 11.34, appena 3 minuti prima del crollo: servirà per fissare con precisione l’orario del disastro, al momento fissato alle 11.37.



Nel pomeriggio è prevista la consegna dei primi alloggi a 11 dei nuclei familiari sfollati di via Porro e via Fillak: ci saranno il governatore Toti e il sindaco Bucci. Da questa mattina intanto Autostrade ha disposto il pedaggio gratis sulla rete genovese.