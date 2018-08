Ex ministro Delrio rompe il silenzio su Genova: "Tante bugie dette, disonorano i morti"

Il sottosegretario Giorgetti: "Governo compatto per accertare responsabilità. Che Autostrade rifaccia il ponte prima possibile è il minimo"

Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti e il presidente dei deputati del Pd Graziano Delrio, già ministro delle Infrastrutture, protagonisti dell’incontro mattutino su "Le prospettive della democrazia". Le bugie dette in questi giorni, ha attaccato Delrio che ha rotto il suo silenzio su Genova, disonorano i morti.



Ha rotto il suo silenzio e contrattacca l’ex ministro delle Infrastrutture Delrio, parlando della tragedia di Genova all’indomani di indiscrezioni giornalistiche che mettono il ministero, quando ne era titolare, al centro della bufera.

Ha aggiunto poi di essere d’accordo sulla decisione del governo di procedere con la revoca, “perché quanto accaduto - ha detto - è troppo grave”.

Il sottosegretario Giorgetti, che pensa già ad un futuro di riforme importanti, assicura un atteggiamento unitario del governo per rivedere la concessione.

Anche l’opposizione, con la presidente dei deputati di Forza Italia Gelmini, vuole evitare la caccia alle streghe e ha chiesto una commissione parlamentare d’inchiesta proprio per far luce sulle falle dei controlli.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi di Graziano Delrio, presidente deputati Pd, di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l'intervista a Mariastella Gelmini, presidente deputati FI