Luciano Violante: "In occidente si fa strada idea integralista e discriminatoria"

Il presidente emerito della Camera dei Deputati protagonista del ciclo di incontri "Essere italiani"

Seconda giornata di lavori al Meeting di Rimini, uno dei protagonisti sarà Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati. Per tutta la durata della manifestazione organizza un ciclo di colloqui dal titolo “Essere Italiani”, con una serie di ospiti che riflettono su come sta cambiando la cultura della cittadinanza. I primi, ieri sera, sono stati Diego Piacentini, commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, e Giorgio Vittadini presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Questa sera si parla di popolo, libertà, democrazia, con Andrea Simoncini, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli studi di Firenze.

In giornata al Meeting sono attesi il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e l'ex ministro delle Infrastrutture, oggi presidente dei deputati Pd, Graziano Delrio.



Nel video l'intervista a Luciano Violante presidente emerito Camera dei Deputati