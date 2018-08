L'estate dei ragazzi sta cambiando: quasi la metà la passerà tra corsi e lavoro

Agosto sinonimo di relax, ma non per i ragazzi che, secondo uno studio del Sanpellegrino Campus su 3.500 laureati e studenti, preferiscono utilizzare il loro tempo libero per investire sul loro futuro.

Un'estate di lavoro e libri, quindi, per il 40% dei giovani italiani: vacanze intelligenti, dedicate a corsi di formazione e a lavori stagionali.

Solo il 21% si concederà al completo relax: "Gli altri - dice l'indagine - hanno deciso di rendere fruttuoso questo periodo di stacco".

La priorità è investire in formazione con corsi di lingue, digital marketing, web design ed e-commerce per acquisire competenze utili a livello professionale, o cercare occasioni di lavoro che permettano sia di arrotondare e contribuire al pagamento delle rette universitarie sia di prendere contatti importanti per i propri obiettivi futuri.

Mentre per il lavoro assistenza alla clientela, a bambini o anziani e cucina in cima alla lista. Ma anche hostess e promoter e commissioni domestiche per 1 su 10.

Pur di trovare un impiego 1 ragazzo su 2 ha confessato che sarebbe disposto anche a restare in città.



Silvia Sacchi