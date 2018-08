Nave Diciotti, Saltamartini (Lega): "Salvini ha svegliato l'Europa"

Rampelli (vice presidente Camera): "Bene il governo in questi primi mesi"; Speranza (LeU): "Il ministro dell'Interno fa il bullo sulla pelle dei poveri"

Al Meeting di Rimini secondo incontro organizzato dall'Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, al quale aderiscono 200 parlamentari che hanno sottoscritto il manifesto. L'intergruppo, che lavora trasversalmente, ha individuato alcuni temi che partono dal recupero della posizione sussidiaria, dalle imprese all'emergenza educativa, al nuovo sistema di welfare fino alla necessità di rivedere il sistema delle istituzioni e delle autonomie.

Questa mattina si è parlato del futuro del sud Italia, con un cambio di punto di vista, come centro di un nuovo sistema globale e non più periferico.

A margine dell'incontro, i parlamentari presenti hanno parlato con la stampa del problema dell'immigrazione, partendo dalla situazione della nave Diciotti, ferma nel porto di Catania con 177 persone a bordo senza permesso di sbarco.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Fabio Rampelli (Fratelli d'Italia) vice presidente Camera dei Deputati; Barbara Saltamartini (Lega) presidente X commissione attività produttive, commercio e turismo; Roberto Speranza coordinatore nazionale Liberi e Uguali