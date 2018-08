22 agosto 1902: viene fondata la Cadillac

A Detroit il 22 agosto 1902 viene fondata la Cadillac Automobile Company, una compagnia destinata a creare automobili di grande lusso sotto la famiglia della General Motors.



Il creatore fu William H. Murphy, un commerciante di legnami, che le diede il nome dell'ufficiale francese Antoine de la Mothe Cadillac a cui si deve la fondazione della città di Detroit nel 1701.



Il primo modello, la storica Model A, esce nel 1909. Negli anni '50 inizia la produzione dei modelli di lusso, con la prima ElDorado che, con il costo di 7.000 dollari dell'epoca, era equiparata alla Rolls-Royce come non plus ultra delle luxury cars.



Una delle più famose Cadillac cinematografiche è la celebre Ecto-1 del film Ghostbusters. La celebre auto del film del 1984 era una Ambulance Miller-Meteor limo-style endloader combination del '59.