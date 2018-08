È morto il patron della Valpharma, Roberto Valducci

È morto all'età di 85 anni, dopo una breve malattia, Roberto Valducci, patron della Valpharma. Originario di Fenili di Gatteo, si trasferì da bambino a Savignano sul Rubicone. Nella sua lunga carriera di manager e imprenditore, Valducci fu anche sostenitore di diverse iniziative.

Una vita spesa tra affari e cultura. Nel 1990 a New York ricevette la laurea honoris causa in farmacia.



Dallo scorso settembre, il Gruppo Valpharma ha inoltre rilanciato Erba Vita rilevando il 100% delle quote dell'azienda, una delle realtà di riferimento nel mercato italiano e internazionale per i prodotti fitoterapici, dispositivi medici e cosmetici naturali. Così lo ricorda il Direttore Generale di Erba Vita, Renato Bravi: "Ci lascia un uomo virtuoso, un imprenditore illuminato, che ha permesso il salvataggio e il rilancio di Erba Vita Group S.p.A. Una persona carismatica, capace di trasmettere gioia ed entusiasmo tanto nella vita quotidiana, quanto nel lavoro. L'intera Azienda si stringe nel cordoglio alla Famiglia Valducci".



Molto noto in Repubblica e oltre confine per aver sostenuto anche il Festival del Cinema di San Marino, portando in territorio alcuni grande nomi dello spettacolo, come Sophia Loren, Claudia Cardinale ed Emir Kusturica.



Venerdì mattina alle 10.00 verranno celebrate le esequie nella chiesa di Santa Maria di Castelvecchio, a Savignano sul Rubicone.