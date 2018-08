Ricci: "Ecco com'è cambiato il format del Meeting quest'anno"

Il direttore della manifestazione di CL racconta l'idea, nata la scorsa edizione e messa in pratica per la 39esima

La novità della 39esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli è quella di aver suddiviso la manifestazione in quattro spazi tematici e in tre grandi aree. Uno dei più frequentati, dedicato all'astrofisica, si trova proprio accanto allo stand della Repubblica di San Marino.



Nel video l'intervista a Sandro Ricci, direttore Meeting