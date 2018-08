Solidarietà: i Capitani Reggenti inaugurano una scuola in Malawi

I Capitani Reggenti inaugurano una scuola in Malawi, in Africa. Si tratta dell'istituto Graziani Graziana a Balaka, edificata grazie al contributo dell'omonima fondazione e in collaborazione con San Marino for the children. L'evento rientra nel viaggio che i capi di Stato, Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, stanno compiendo in terra africana incontrando le organizzazioni di volontariato sammarinesi, in Malawi e Zambia



Suggestiva la cerimonia di apertura della scuola, con balli e canti tradizionali dei bambini. Erano presenti, tra gli altri, anche il missionario padre Piergiorgio Gamba e Marzia Forcellini come rappresentante dell'associazione.



Un'inagurazione, quella della Reggenza, che ha un significato speciale per i tanti bambini che, in quei luoghi, vivono in povertà e che ricevono aiuti e speranza dal Titano. In seguito, le visite alle scuole a Matola e Kankao, sempre in Malawi. Oggi l'arrivo in un'altra struttura, sul monte Chikala, dove San Marino for the children terrà uno dei prossimi progetti.



mt