La Banca del Cuore sbarca al Meeting di Rimini: controllate già più di 500 persone

Il Jumbo Truck in giro per l'Italia per la prevenzione cardiovascolare

La prevenzione cardiovascolare è sbarcata al Meeting di Rimini, il Jumbo Truck della Fondazione per il tuo cuore staziona nell'area dedicata alla salute.



Sono già 37mila i cittadini in possesso di bancomHeart, la speciale card che, tramite Internet, consente di accedere gratuitamente ai propri dati cardiovascolari, da qualunque parte del mondo. Rientra nella campagna nazionale di prevenzione “Truck Tour”, che ha messo in movimento un jumbo truck appositamente allestito, che dopo aver ospitato oltre 8500 persone, in giro per l'Italia, ne ha già accolte più di 500 al Meeting di Rimini.

Anche il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, in visita al Meeting, ne ha approfittato per vedere la struttura e complimentarsi con gli ideatori del progetto. Il Truck Tour Banca del Cuore ripartirà in autunno per una nuova, grande operazione di cultura preventiva in ambito sanitario.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Michele Massimo Gulizia, presidente Fondazione per il tuo cuore