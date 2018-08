La pagina Facebook di San Marino RTV temporaneamente inattiva

Informiamo i nostri utenti che, per un problema con il social network, ci è al momento impossibile pubblicare aggiornamenti sulla nostra pagina facebook.



Per un bug globale del social network da questa mattina per molti utenti i contenuti postati nelle pagine vengono segnalati dal social network come spam.



Alla nostra pagina facebook, dopo dopo che un post di questa mattina è stato contrassegnato inavvertitamente come spam, è arrivata una sospensione temporanea dell'account.



Abbiamo fatto tutte le segnalazioni di dovere al social network per ripristinare al più presto la normale operatività.