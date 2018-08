Meeting, allo stand della Repubblica Michelotti lancia "San Marino Bio"

Il progetto presentato alla stampa nel giorno dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio

Allo stand di San Marino è stata la giornata dei prodotti tipici, grazie al Consorzio Terra di San Marino. Presente anche il Segretario di Stato al Territorio Michelotti che ha illustrato il progetto San Marino Bio.



E' ormai quasi una tradizione al Meeting, la giornata dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio sammarinese allo stand della Repubblica, dove in questi giorni l'artista Elisa Della Balda ha anche tenuto dei corsi di disegno per bambini, per la gioia dei piccoli presenti. Il Segretario di Stato al Territorio ha illustrato alla stampa italiana il progetto su cui punta molto, San Marino bio.

Progetto ambizioso ma sul quale investire, tra l'altro non si parte da zero, alcune realtà sono già presenti.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Augusto Michelotti Segretario di Stato al Territorio