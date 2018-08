Al Meeting la Regione Marche parla della ricostruzione post sisma a due anni dal terremoto

Il presidente Ceriscioli: "Aiutati 32mila sfollati". Domani anche il presidente del Consiglio Conte a Pescara del Tronto

A due anni dal primo grande terremoto che ha colpito il centro Italia, la Regione Marche si ritrova al Meeting per parlare della ricostruzione.



Due anni duri e impegnativi per le Marche così duramente colpite dal sisma nelle sue aree più difficili che soffrivano la crisi già prima del terremoto. La Regione ha comunque saputo gestire 32mila sfollati, oltre 45mila edifici lesionati e migliaia di opere pubbliche da realizzare. La fase emergenziale si sta chiudendo adesso con la consegna delle ultime casette.

Alcune realtà produttive, come “La Pasta di Camerino”, del giovane imprenditore Federico Maccari, che nel '97 visse in prima persona le tragedie del terremoto, rimanendo per 4 anni in un container, hanno giocato e vinto la propria sfida, non solo restando aperti ma assumendo e investendo. Sono i volti migliori di questo difficile periodo, come quello del compositore Giovanni Allevi, che ha voluto esserci, accanto alla sua Regione, per manifestare concretamente il suo affetto. Il presidente Ceriscioli guarda comunque avanti, grazie al piano strategico per la ricostruzione che col tessuto sociale ed economico del territorio fonda nuove basi per la ricrescita.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Luca Ceriscioli presidente Regione Marche