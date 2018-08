Nasce AIDYOU la prima app per gestire le emergenze di carattere sanitario e sociale

Creata su richiesta della Commissione Rischi Maggiori del Consiglio d'Europa lo sviluppo dell'app AIDYOU è stato portato avanti dal CEMEC, il Centro Europeo Medicina delle Catastrofi di San Marino. Nasce per aiutare la popolazione e i turisti nelle operazioni di primo soccorso. L'applicazione non vuole sostituire i manuali di pronto intervento ma accompagnerà gli utenti nell'attesa di personale qualificato.



“Abbiamo scelto Rimini e San Marino per lanciare il progetto perché ci hanno fornito un sostegno continuo e sono le località ideali per poter pensare a implementazioni future” aggiunge il presidente del CEMEC. Il Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi ha evidenziato l'importanza sociale di questo lavoro e la sinergia, sempre più essenziale con l'Italia.



Nel 2019 l'app sarà diffusa in tutta Europa, già fruibile in cinque lingue (italiano, francese, tedesco, inglese, russo) verrà implementata entro la fine dell'anno in almeno altre 7.



Nel video interviste al Presidente CEMEC, Enrico Bellini Carli e al Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi