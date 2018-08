Roberto Valducci. Il ricordo del Dg Carlo Romeo

Apprendo solo ora della scomparsa di Roberto Valducci. E' una notizia che istintivamente appariva impossibile.

Roberto sembrava superiore al tempo, a qualsiasi difficoltà. Lo ricordiamo, tutti noi di RTV, come una delle persone più vicine e attente a questa piccola tv, nei confronti della quale ha sempre avuto attenzione, rispetto, ma soprattutto stima e fiducia in progetti comuni che si sono dimostrati vincenti.

Di questo, tutti noi di RTV, non ci dimentichiamo e gliene siamo e saremo grati e riconoscenti.



Personalmente è stata una delle prime persone che ho incontrato al mio arrivo a San Marino, all'inizio dell'inverno di cinque anni fa, pochi giorni prima del suo straordinario Festival del Cinema. Era in arrivo Sophia Loren e lui mi coinvolse in un'esperienza indimenticabile che si è poi ripetuta nelle altre edizioni di quello che per lui era un magico, straordinario regalo, che si faceva e faceva alla Repubblica.

Ci mancherà molto la sua fantasia, il suo coraggio, la sua visione lunga, il suo rispetto e la sua autorevolezza.



Un grande abbraccio alla sua famiglia da parte di tutti noi di RTV, che conosciamo il valore dell'amicizia e della memoria per un grande amico.



cr