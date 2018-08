Valducci: il cordoglio di Anis e Confindustria Romagna per la scomparsa del fondatore di Valpharma

All'indomani della scomparsa del patron di Valpharma Roberto Valducci, figura di spicco dell'imprenditoria sammarinese e non solo, il ricordo dell'Anis, l'Associazione nazionale dell'industria sammarinese: “In tutti noi – scrivono i rappresentanti degli imprenditori sammarinesi - rimarrà sempre vivo il ricordo di un imprenditore serio e capace, che ha creato e affermato nel mondo una delle più importanti realtà industriali del Paese, ma soprattutto di una persona entusiasta e concreta, di un vero e sincero amico della nostra Repubblica. Prezioso e determinante – prosegue la nota - è stato il suo contributo alla crescita della nostra associazione, di cui ha rivestito la carica di Consigliere, credendo con convinzione nei valori dell’impresa e nella necessità di stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori per favorire lo sviluppo di tutto il Paese”.



Cordoglio per la morte di Valducci anche di Confindustria Romagna: “Un grande testimone ed esempio del valore del fare impresa” – così lo descrivono gli imprenditori del territorio, ricordando come “con la sua creatività e con grande passione per il lavoro, abbia contribuito allo sviluppo della Romagna investendo in diversi campi e settori, dall’impresa manifatturiera alla cultura”.