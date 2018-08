"Black out" in mattinata a Borgo e Acquaviva

Un “black out” elettrico, dalle 9 alle 10:15 circa, ha coinvolto circa 2000 utenze questa mattina, in particolare nei Castelli di Borgo Maggiore e Acquaviva, compresa la zona industriale. L'interruzione dell'energia è stata causata da un guasto, sulla linea della media tensione, in una cabina che si trova in Via del Bando. Il personale dell'Azienda dei Servizi è rapidamente intervenuto per la sostituzione dell'apparato in avaria. Nel frattempo l'energia elettrica è stata regolarmente ripristinata, con l'eccezione del Villaggio Bandiera . Dall'Azienda dei Servizi fanno sapere che entro le 12:30 il problema verrà completamente risolto.