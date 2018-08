Due nuove rotonde sulla statale a Rimini: il progetto sul tavolo del Ministero dei Trasporti

Novità in tema di viabilità a Rimini. E' arrivato sul tavolo del Ministero dei Trasporti il progetto per la realizzazione di due rotatorie lungo la statale Adriatica. Ne dà notizia il Comune. Si tratta delle rotonde che dovranno sostituire gli attuali incroci tra la statale e l'inizio della consolare Rimini-San Marino e, poco più in là, tra la statale e la provinciale 41.



Autostrade per l'Italia, fa sapere l'amministrazione comunale, ha consegnato il progetto esecutivo al Ministero. Prevista anche la creazione di sottopassi ciclo-pedonali così da "ricucire", come si legge nella nota, le "fratture tra la città a amare e a monte". Le opere sono legate alla viabilità connessa all'ampliamento sull'A14.



Il numero di auto che transitano al giorno può arrivare, in media, fino a 40mila. Ora si attende l'approvazione così da arrivare alla sottoscrizione della convenzione tra i soggetti interessati. "Non possiamo perdere un giorno di più", aveva scritto qualche tempo fa il sindaco Andrea Gnassi.



