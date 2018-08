Tajani: "Europa, importante il ruolo dei piccoli Stati come San Marino"

Il presidente del Parlamento europeo bacchetta il governo. Moavero Milanesi sceglie la diplomazia tra Italia e Europa

“Sul taglio fondi all'UE spero che Di Maio stesse scherzando”. Il Presidente del parlamento europeo Antonio Tajani al Meeting parla di Italia, Europa e Sviluppo invitando il Governo a fare una operazione di credibilità.

Il caso Nave Diciotti ha risvolti politici e giudiziari che non possono essere trascurati. Il leader dell'Europarlamento riconosce lo sforzo dell'Italia in tema di immigrazione ed accusa i paesi Visegrad di essere i peggiori nemici in quest'ambito, perché non vogliono accogliere nessuno.

Prima del convegno il presidente del parlamento europeo ha incontrato il segretario agli Esteri di San Marino Nicola Renzi ed ha fatto al nostro microfono una riflessione su San Marino ed i piccoli Stati

Ma tornando alla più stretta attualità, in un giorno di grandi tensioni tra Italia ed Europa, Tajani si è trovato a parlare al convegno di Rimini con chi in queste ore sta tentando di ricondurre nell'alveo della diplomazia le scelte dei due vicepremier: Enzo Moavero Milanesi, che prima di partecipare all'incontro non ha risparmiato crititiche all'indifferenza delle burocrazie europee rispetto a quanto avviene al confine sud dell'Unione.



Sara Bucci



Nel video le interviste a Antonio Tajani presidente Parlamento europeo e a Enzo Moavero Milanesi ministro degli Esteri