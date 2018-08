Contro esodo sotto la pioggia, ma l'estate non è finita

E' iniziato sotto la pioggia il rientro dei 21 milioni di italiani che hanno scelto agosto per la vacanza: uno su dieci ha varcato il confine nazionale, perlopiù per rilassarsi al mare, anche se le città d'arte si conquistano una fetta sempre più importante di vacanzieri. Traffico intenso sulle autostrade per il controesodo spinto dal maltempo, con tanto di allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Calabria e Lombardia. In Liguria forti piogge con raffiche di vento, condizione che fa aumentare le preoccupazioni per il moncone ovest del ponte Morandi. Temporali a carattere di nubifragio in Romagna per la giornata di domani; pioggia anche a San Marino, con brusco calo delle temperature un po' ovunque. La situazione è destinata a migliorare a partire da martedì, quando un robusto campo di alta pressione entrerà di nuovo scena sul Mediterraneeo. Le temperature si rialzeranno lentamente e ci regaleranno un ultimo caldo scampolo d'estate nella prima settimana di settembre.