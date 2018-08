Estate: 4 su 10 scelgono il cibo come souvenir

Dopo i primi rientri dalle vacanze di Ferragosto, una ricerca sulla scelte dei souvenir degli italiani

Estate: tempo di ferie e viaggi.

Ma in ogni vacanza che si rispetti non può mancare il souvenir: l'oggetto ricordo per conservare la memoria del viaggio per sè stessi o per gli altri.

Ma stanno aumentando gli italiani che vogliono custodire ricordi culinari.

Esattamente il 42% dei vacanzieri infatti rientra a casa con prodotti enogastronomici come souvenir.

Come se volessero rivivere a tavola il luogo della vacanza e portare un ricordo "appetitoso". O forse solo una scusa per continuare a mangiare?

Quest'anno si è verificato un picco nell'acquisto di vini, formaggi, olio di oliva, salumi e conserve, che riescono quindi a strappare il primato a prodotti artigianali.

E sono i piccoli paesini, i comuni con meno di 5 mila abitanti, a produrre il 92% dei ricordini dolci e salati.

Ma sono quasi 2 su 10 gli italiani che tornano a mani vuote. Questo per "le difficoltà economiche – viene sottolineato nell'indagine Coldiretti - che costringono molti a risparmiare in vacanza".



Silvia Sacchi