Mara Morini dell'Ausl di Bologna in pole per il ruolo di Direttore Sanitario

Ieri colloquio al Begni. In maggioranza c'è chi la ritiene la persona giusta per motivare l'ospedale

Circola con insistenza un nome per la Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Stato. E' Mara Morini, Direttore del Dipartimento Cure Primarie dell'Ausl di Bologna, già in lizza nel 2017 per il ruolo di dirigente dell'Authority. Dovrebbe essere lei, salvo sorprese, a sostituire Maurizia Rolli dal primo settembre. La sua nomina è attesa in Congresso di Stato giovedì prossimo. Mara Morini ha un curriculum di tutto rispetto. Dopo la specializzazione in pediatria ha conseguito un master alla Bocconi. Si è occupata di gestione della sanità e ben conosce la realtà ospedaliera. E' salita ieri sul Titano per un lungo colloquio al Begni. Chi l'ha incontrata dice che “ha le competenze di Bianca Caruso”. Ritiene essenziali disponibilità, cortesia e rapporto con l'utenza, a maggior ragione in una piccola realtà come San Marino dove è fondamentale il passaparola. La maggioranza ha tracciato un quadro realistico dell'ospedale, non nascondendole difficoltà ed emergenze. Ha poi ribadito l'importanza della gestione della struttura e delle cure primarie, per una risposta veloce e pronta ai servizi richiesti. La Morini non si è fatta intimorire, le piacciono le sfide. C'è chi ritiene che abbia l'autorevolezza necessaria per incoraggiare e stimolare un ambiente oggi demotivato. Nota di colore: suo figlio ha studiato a San Marino, all'Università di design e dopo la laurea ha trovato subito un impiego a Milano.



MF