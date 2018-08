Meeting, Segretario Renzi: “San Marino attivo contro le fake news”

“C'è la necessità che i nuovi mezzi di comunicazione non distorcano la verità”, queste le parole del Segretario agli Esteri Nicola Renzi che è intervenuto, durante il Meeting di Rimini, ad un dibattito sulla costruzione di ponti di pace con Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa, Segretario Generale della Lega Musulmana Mondiale.



San Marino si fa così promotore di una serie di iniziative contro le fake news, perchè ci sia una "coscienza che generi conoscenza, necessaria ad unire nelle differenze e a promuovere una vera civiltà dell'incontro". Per Renzi le fake news inficiano il concetto stesso di libertà. “Sottolineo con soddisfazione – ha continuato - il contributo concreto e motivato che la Repubblica di San Marino sta offrendo, anche su scala internazionale, al tema dell'informazione corretta”. Il Segretario agli Esteri ha poi evidenziato la pericolosità della circolazione di notizie false, fenomeno ingannevole e incontrollato, perché capaci di “instillare odio e alimentare pregiudizi”.



"Il dialogo, ancor prima che fra religioni, storie e culture, avviene tra persone; persone che devono educarsi al dialogo, mettendo talvolta in discussione le proprie categorie mentali e visioni del mondo. Per queste ragioni, che nella Repubblica di San Marino si intrecciano con gli stessi concetti di libertà e di ininterrotto rispetto dei diritti umani fondamentali - ha sottolinea - siamo oggi chiamati a costruire ponti di dialogo sicuri per le nostre società e per le generazioni a venire".