Rimini, cani in spiaggia (ma senza bagno)

I ragazzi di Tv tutti al Bagno 28 di Marina Centro

I cani fanno ormai parte della famiglia, e sono sempre più le persone che scelgono di portarli in vacanza. A Rimini nascono sulla spiaggia aree attrezzate per un soggiorno balneare a misura di turisti a quattro zampe. Resta il problema dell'ordinanza comunale che vieta ai proprietari dei cani di portarli in acqua.

I ragazzi di Rimini Autismo Onlus che hanno aderito al progetto Tv Tutti di san Marino RTV, hanno raccolto alcune voci sulla spiaggia, al bagno 28.



Nel video l'intervista al titolare dello stabilimento balneare Gabriele Giovanardi Il servizio è di Gianmaria Soleri, Andrea Gnomi e Samanta Pari.