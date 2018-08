L'Ucraina celebra il 27° anniversario dell'indipendenza

Gli ucraini, ieri, hanno celebrato il 27° anniversario dell'indipendenza. Una giornata, il 24 agosto, che è diventata recentemente una festività per i patrioti e i residenti di tutte le città del paese che sono usciti in strada con abiti tradizionali, mentre le case e le automobili sono state decorate con le bandiere nazionali. Messaggi di saluto all'Ucraina, per la ricorrenza, sono stati inviati anche dal Papa e dalla regina Elisabetta II.

I rappresentanti di 18 paesi – tra cui Canada, Stati Uniti, Austria, Polonia e Germania - hanno assistito alla parata militare a Kiev.

La marcia solenne, guidata dal Ministro della Difesa, è cominciata dopo il discorso del presidente. In parata, al seguito, anche gli studenti del Liceo Ivan Bogun.

Hanno sfilato l'esercito ucraino, i paracadutisti, i carristi, gli ufficiali dei servizi segreti, futuri ufficiali dei servizi di sicurezza e anche combattenti del Donbass.

Per la prima volta alla parata militare ha partecipato anche personale femminile.

Complessivamente quasi 5 mila i partecipanti dei vari corpi militari. Festoso il transito dei mezzi militari anche se ogni volta, prima delle celebrazioni, nel paese si riapre la discussione se sia necessario. Ciononostante, ogni anno, le dimensioni della parata aumentano.

250 unità di equipaggiamento militare hanno attraversato Khreshchatyk. Il culmine delle celebrazioni con lo spettacolo aereo, che mancava da nove anni.



Dall'Ucraina Victoria Polischuk