Controesodo di fine agosto: vacanze finite per 7 italiani su 10

Con l'arrivo del maltempo vacanze finite per 7 italiani su 10 (70%) con il controesodo di fine agosto che segna tradizionalmente il rientro e il ripopolamento delle città. E' quanto emerge dal primo bilancio della stagione turistica 2018 tracciato da Coldiretti/Ixe' dal quale si evidenzia comunque che ben il 30% dei vacanzieri ha conservato giorni di ferie ed è in partenza o resta fuori anche a settembre. Si rafforza comunque la tendenza a preferire l'Italia che - sottolinea la Coldiretti - è stata scelta come meta dal 88% dei 38,5 milioni di italiani che hanno programmato un viaggio durante l'estate. Sempre secondo la ricerca della Coldiretti, le vacanze estive 2018 sono state le più on line di sempre con oltre 19 milioni di persone che hanno scelto di prenotare con internet e ben il 57% dei vacanzieri che ha scritto recensioni sul web riguardo ai locali e ai ristoranti in cui ha mangiato.