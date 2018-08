Irlanda, Papa Francesco contro la pedofilia implora il perdono: "Mai più"

Il Papa, nell'ultimo giorno del suo viaggio in Irlanda, è tornato a "implorare perdono" per i casi di pedofilia nella Chiesa auspicando che "non accada mai più".

Francesco ha aggiunto che 'questa piaga aperta ci sfida ad essere fermi e decisi nella ricerca della verità e della giustizia'. Lunghi applausi hanno interrotto il Papa.

Bergoglio ha pregato anche per l' "amata gente dell'Irlanda del Nord. Sebbene il mio viaggio per l'Incontro Mondiale delle Famiglie non includa una visita al Nord, vi assicuro il mio affetto e la mia vicinanza nella preghiera. Chiedo alla Madonna di sostenere tutti i membri della famiglia irlandese perché perseverino, come fratelli e sorelle, nell'opera di riconciliazione".

Secondo gli organizzatori al santuario mariano di Knock erano presenti circa 50 mila fedeli. A Dublino la protesta delle vittime degli abusi in Irlanda