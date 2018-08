San Marino: Maria Gasperoni spegne 100 candeline, circondata dall'affetto della famiglia

Oggi, 26 agosto, è un giorno importante per questa signora di Serravalle. Presente anche il Capitano di Castello Vittorio Brigliadori

Ha festeggiato i 100 anni nel modo più bello: circondata dall'affetto e dalle premure dei figli, dei nipoti, dei parenti. Maria Gasperoni è nata a Serravalle nel 1918: periodo in cui la vita – in Repubblica – non era certo agevole. Ha sempre lavorato duramente, senza chiedere nulla, dice chi la conosce bene; quando era appena adolescente si recò a Ravenna, per un impiego come inserviente in una abitazione. Poi il ritorno sul Titano, dove a 18 anni sposò l'amore della sua vita: Pierino Vannucci, molto conosciuto – sotto le 3 Torri – anche per il suo impegno come Capitano di Castello. La coppia ebbe 3 figli, una delle quali scomparsa prematuramente; mentre il marito se ne andò nel 1999. I festeggiamenti per nonna Maria, oggi, alla Residenza la Fiorina, dove la donna si trova attualmente. E la neo-centenaria non ha mancato di spiegare quale sia il segreto per giungere, in forma, ad un traguardo così importante. Orgogliosi, e commossi, i figli Gianni e Bruna. E alla cerimonia non è voluto mancare il Capitano di Castello di Serravalle, Vittorio Brigliadori.